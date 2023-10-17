На Кубани олень напал на двух грибников

Двое грибников пострадали в результате нападения оленя в Крымском районе Краснодарского края. Об этом в понедельник, 16 октября, сообщила пресс-служба регионального Минприроды в своем Telegram-канале.

В ведомстве рассказали, что грибники пробрались на территорию вольера, где дикие животные содержатся в полувольных условиях. Преодолев около километра, грибники встретились с самцом оленя благородного и, испугавшись, стали кричать. Олень напал на мужчин и нанес им множество травм. Несмотря на это, грибникам удалось спастись.

В Минприроды напомнили, что при встрече с дикими животными не следует проявлять агрессию, паниковать, кричать и делать резкие движения. Стоит медленно отступать назад, не поворачиваясь к зверю спиной, пишет ИА «Регнум».

В сентябре под Красноярском медведь напал на сборщика орехов. Инцидент произошел в Ермаковском районе, сообщает НСН.