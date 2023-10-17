Реклама
Прямой эфир
Армия
В МИД РФ назвали Запад ответственным за атаки Украины на ЗАЭС
Мир
Армия Израиля атаковала штаб-квартиру и используемый ХАМАС банк
Мир
В ООН сообщили о более чем 1 млн вынужденных покинуть свои дома палестинцев
Мир
Владимир Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом
Мир
В ОАЭ разочаровались результатами голосования СБ ООН по резолюции РФ
Армия
Десантники-штурмовики зачистили опорпункт ВСУ и взяли трех пленных
Мир
Армия Израиля атаковала военную инфраструктуру ливанской «Хезболлы»
Мир
Токаев пригласил Си Цзиньпина посетить Казахстан в 2024 году
Мир
Кабмин Таиланда утвердил даты безвизового въезда россиян до 90 дней
Мир
Блинкен сообщил о визите Байдена в Израиль 18 октября
Мир
В Австрии предрекли падение режима Зеленского после поражения ВСУ
Мир
СБ ООН не принял проект резолюции РФ по прекращению огня в Газе и Израиле
Наука и техника
NASA отложило выход астронавтов в открытый космос из-за утечки на модуле МКС «Наука»
Общество
Синоптики предупредили москвичей о небольших осадках и ветре 17 октября
Сюжет:

Синоптики предупредили москвичей о небольших осадках и ветре 17 октября

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Облачно с прояснениями, небольшие осадки и до +7 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона во вторник, 17 октября. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне +5…+7 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +1.

В Московской области днем ожидается +3…+8 градусов, ночью похолодает до –1 градуса.

Ветер ожидается северо-западный с переходом на западный со скоростью 6–11 м/c. Местами возможны порывы до 17 м/с.

Атмосферное давление составит 738 мм ртутного столба.

Холод не зимой: метеорологи предупредили об «арктическом вторжении»
Считать ли аномалией резкое понижение температуры в Центральной России и сколько оно продлится

16 октября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснил, что столичная «зеленая осень» в октябре обусловлена теплой и солнечной погодой в сентябре. Как правило, в середине октября листья начинают желтеть и опадать, в частности у березы или клена. Но пока большинство этих деревьев сохранили листву.

В этот же день Вильфанд спрогнозировал гололедицу в Москве со среды и до конца текущей недели из-за понижения температуры. Синоптик уточнил, что в четверг ночные температуры в столичном регионе будут опускаться до –2 градусов, а в конце недели — до –4 градусов.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023