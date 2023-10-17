Синоптики предупредили москвичей о небольших осадках и ветре 17 октября

Облачно с прояснениями, небольшие осадки и до +7 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона во вторник, 17 октября. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне +5…+7 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +1.

В Московской области днем ожидается +3…+8 градусов, ночью похолодает до –1 градуса.

Ветер ожидается северо-западный с переходом на западный со скоростью 6–11 м/c. Местами возможны порывы до 17 м/с.

Атмосферное давление составит 738 мм ртутного столба.

16 октября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснил, что столичная «зеленая осень» в октябре обусловлена теплой и солнечной погодой в сентябре. Как правило, в середине октября листья начинают желтеть и опадать, в частности у березы или клена. Но пока большинство этих деревьев сохранили листву.

В этот же день Вильфанд спрогнозировал гололедицу в Москве со среды и до конца текущей недели из-за понижения температуры. Синоптик уточнил, что в четверг ночные температуры в столичном регионе будут опускаться до –2 градусов, а в конце недели — до –4 градусов.