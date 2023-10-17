В Приморье установили личности всех погибших в ДТП с автобусом

Установлены личности погибших в ДТП с автобусом в Приморье. Об этом в понедельник, 16 октября, сообщил «РИА Новости» представитель регионального управления МВД РФ.

Как рассказал глава краевого агентства по туризму Арсений Крепский в своем Telegram-канале, погибшими оказались две женщины 1942 и 1966 годов рождения. Он выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших в аварии, а также пожелал выздоровления тем, кто находится на лечении.

ДТП произошло ранее 16 октября в районе Барабашского сельского поселения. Туристический автобус следовал из Китая в Уссурийск. Его водитель потерял управление транспортным средством и съехал в кювет, уточняет «Ридус». В результате аварии два человека погибли, отмечает телеканал «Звезда».

На место аварии прибыли медики, пожарные и правоохранители, пишет ИА «Регнум».

В автобусе находились 51 пассажир и водитель, пишет RT. В больницу были додавлены 30 пострадавших, 29 из них были госпитализированы. Кроме того, девять пострадавших, получивших тяжелые травмы, доставляют во Владивосток санавиацией. Одного пострадавшего уже прооперировали: у него был открытый перелом костей левого предплечья и травматический шок.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. По словам Крепского, автобус принадлежит китайскому предприятию. В салоне находились только российские туристы, водителем был гражданин Китая, отмечает Life.ru. По данным источника «РИА Новости», тур организовали две фирмы — из РФ и КНР, туристы ездили по маршруту Уссурийск – Хуньчунь – Яньцзи, часть их выехала из России 9 октября, часть — 13 октября.

Начальник ОМВД «Хасанский», полковник полиции Андрей Сухойван заявил, что вероятным виновником ДТП стал водитель автобуса. Предположительно, он не учел скоростной режим и совершил съезд с автодороги, из-за чего автобус опрокинулся, сообщает телеканал «360».