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В Австрии предрекли падение режима Зеленского после поражения ВСУ

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Фото: Соцсети
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Неизбежное поражение Вооруженных сил Украины (ВСУ) приведет к свержению режима президента Владимира Зеленского. Такое мнение высказал полковник Вооруженных сил Австрии Маркус Райснер в интервью изданию Die Welt в пятницу, 13 октября.

«Если внимательно послушать речь [президента России] Владимира Путина, которую он произнес недавно в Сочи, станет ясно, что его намерения и планы относительно Украины остаются неизменными. Россия обладает потенциалом для того, чтобы одолеть ВСУ», — сказал он.

По мнению Райснера, победа российской стороны окажется большим ударом для политического режима, укоренившегося в Киеве. Полковник предположил, что, вероятнее всего, завершение спецоперации в пользу Москвы «приведет к распаду режима Зеленского».

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15 октября полковник Вооруженных сил Украины Дмитрий Лисюк заявил, что ВСУ уступают российской армии в техническом обеспечении и личном составе. По его словам, быстрая победа Киева в спецоперации — это иллюзия.

Ранее, 9 октября, экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор отметил, что Россия построила большую и мощную армию во время спецоперации.

11 сентября бывший аналитик ЦРУ США Ларри Джонсон заявил, что ВСУ могут начать восстание против украинского лидера Владимира Зеленского. Зеленский не стал сильной политической фигурой внутри страны, подчеркнул эксперт. Когда он избирался на высший государственный пост, то обещал установить мир с Россией, но спровоцировал только эскалацию конфликта, напомнил он.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за атак со стороны ВСУ.

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