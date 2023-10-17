В Иране заявили о готовности противостоящих Израилю групп к «упреждающим действиям»

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил 16 октября в интервью агентству IRNA, что противостоящие Израилю группировки готовы в ближайшие часы предпринять «упреждающие действия».

«Перед «Хезболлой» лежат все возможные варианты и сценарии. В расчетах всё было учтено правильно, и лидеры сопротивления не позволят сионистскому режиму предпринять какие-либо действия в регионе. Любые упреждающие действия планируется предпринять в ближайшие часы», — заявил он.

Так глава МИД Ирана резюмировал свой визит и переговоры с лидерами сопротивления. В частности, он рассказал о встрече с главой ливанской «Хезболлы» Хасаном Насруллой несколькими днями ранее и добавил, что все лидеры сопротивления придерживаются мнения о возможности политического решения, если таковое будет достигнуто. Но «любые действия возможны» в случае, если сионистский режим продолжит военные преступления против гражданского населения, подчеркнул министр.

Амир Абдоллахиян отметил, что фронт сопротивления способен вести «долгосрочные войны с врагом» и что расширение продолжающегося конфликта изменит карту сионистского режима.

Дипломат также сослался на свои телефонные переговоры с коллегами из некоторых исламских стран в понедельник, заявив, что они пришли к выводу: «если ограниченные возможности, которыми обладает Организация Объединенных Наций, не будут использованы, возможность открытия новых фронтов против режим неизбежен».

Глава МИД Ирана заявил, что страна не поддерживает расширение конфликта, но не исключено, что государство вступит в войну, поскольку ни одна сторона не может оставаться равнодушной к сложившейся ситуации.

«Если мы не защитим Газу сегодня, нам придется защищать наши города завтра. Господин Насрулла также заявил: если они не предпримут упреждающие действия, им придется сражаться с сионистскими силами в Бейруте. Дело в том, что произошедшее с сионистским режимом, стало для них как гром среди ясного неба», — сказал он, имея в виду операцию, начатую палестинским движением сопротивления ХАМАС против режима в секторе Газа 7 октября.

По словам Амир Абдоллахяна, 7 октября сионистский режим рухнул, а премьер-министр режима Биньямин Нетаньяху перенес войну в дома палестинцев из-за своей слабости, уверен он.

Министр иностранных дел Ирана также предупредил, что время истекает, и ООН и международное сообщество должны найти политическое решение как можно скорее, прежде чем ситуация достигнет «точки кипения».

«Время уходит. Они должны найти решение в международных рамках и остановить Нетаньяху до того, как кризис усугубится. Они должны знать, что время уходит, и должны найти политическое решение, прежде чем настанет критическая точка кипения», — подытожил дипломат.

В ночь на 17 октября стало известно, что Нетаньяху в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о намерении Израиля продолжать боевые действия. Делать он это намерен тех пор, пока радикальное движение ХАМАС не будет полностью обезврежено.

Телефонный разговор между Путиным и Нетаньяху состоялся днем ранее, 16 октября. Российский лидер выразил соболезнования родным и близким погибших во время обстрелов, а также осудил любые действия, результатом которых становятся жертвы среди мирного населения.

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, с начала палестино-израильского конфликта в секторе Газа погибли 2,7 тыс. палестинцев, еще 10,8 тыс. человек пострадали. Между тем в результате атак ХАМАС в Израиле погибло более 1,4 тыс. израильтян, 3,5 тыс. ранены.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.