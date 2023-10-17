Конгрессвумен призвала США прекратить финансирование Израиля и Украины

США должны отказаться от помощи Израилю и Украине, чтобы начать решать свои собственные проблемы. Такое мнение высказала член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин на своей странице в соцсети X в понедельник, 16 октября.

«Америка не ​​должна участвовать в новой войне на Ближнем Востоке и должна прекратить финансирование <...> Украины!» — призвала Грин.

Так она отреагировала на слова политика-республиканца Митча Макконнелла, который, по ее словам, во время своего выступления в сенате назвал нападение на Израиль угрозой для безопасности США.

«Это не так. Угроза Америке происходит каждый день на нашей границе!» — высказалась конгрессвумен.

Ранее в этот день стало известно, что министр обороны США Ллойд Остин отдал приказ войскам быть готовыми выдвинуться на территорию Ближнего Востока.

Тогда же Пентагон отобрал 2 тыс. военных для подготовки к потенциальному развертыванию на Ближнем Востоке. Об условиях, при которых развертывание будет осуществлено, не было сказано, однако в ведомстве отметили, что американские солдаты не будут принимать участия в боевых действиях.

Перед этим, 13 октября, экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон сказал, что Украину в ближайшие месяцы отодвинут на второй план из-за ситуации с Израилем. По его мнению, Киеву не стоит ожидать очередных поставок оружия, поскольку у США теперь есть более важные «дети», а предыдущие поступления, которые якобы предназначались Киеву, как-то достались боевикам ХАМАС, а не украинским военнослужащим.

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.