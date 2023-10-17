Израильские военные уничтожили одного из руководителей ХАМАС в секторе Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и Служба общей безопасности Израиля, также представляющая интересы контрразведки, совместными силами уничтожили главу шуры (совета) ХАМАС в секторе Газа. Об этом 17 октября сообщает Telegram-канал ЦАХАЛ.
«ЦАХАЛ и Служба общей безопасности Израиля убили Усаму аль-Мазини, главу шуры террористической организации ХАМАС в секторе Газа. Аль-Мазини отвечал за заключенных ХАМАС и руководил террористической деятельностью против Израиля», ― гласит сообщение.
Ранее, 16 октября, ЦАХАЛ сообщила об уничтожении нескольких террористов ХАМАС в секторе Газа, а также о ликвидации десятков военных командных пунктов.
За день до этого стало известно о ликвидации командующего силами элитного подразделения ХАМАС «Нухба» Билала аль-Кедры на юге города Хан-Юнис, а 14 октября сообщалось о ликвидации Али Кади в результате воздушной атаки.
15 октября корреспондент «Известий» Валентин Трушнин показал технику израильских войск на границе с сектором Газа. По его словам, всё готово к началу наземной операции.
7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары, а позже объявила о начале операции «Железные мечи».
По последним данным, с начала палестино-израильского конфликта погибли 2,8 тыс. палестинцев, еще 10,9 тыс. человек пострадали. Между тем в результате атак ХАМАС в Израиле число жертв достигло более 1,4 тыс., 3,5 тыс. ранено.
Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.