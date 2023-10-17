HLN: два человека погибли при стрельбе в Брюсселе

Вечером понедельника, 16 октября, в центре Брюсселя произошла стрельба, в результате которой минимум два человека погибли, несколько пострадали. На погибших были футболки с символикой шведской национальной сборной по футболу — они прибыли в качестве болельщиков на отборочный матч Евро-2024 по футболу (группа F) между сборными Бельгии и Швеции.

Как сообщила газета Het Laatste Nieuws с офисом в Антверпене, стрельба произошла около 19:15 (20:15 мск) к северу от центра Брюсселя, всего в 5 км от стадиона «Король Бодуэн», где стартовал отборочный матч. Полиция не смогла задержать стрелявшего, ведутся его поиски.

Один из очевидцев снял видео, на котором мужчина в оранжевом плаще и белом шлеме с оружием в руках садится на скутер и уезжает. Этот мужчина якобы сначала застрелил кого-то в подъезде, потом выстрелил в двух человек в такси.

Позже Het Laatste Nieuws сообщила, что предполагаемый стрелявший разместил в социальных сетях видео, в котором сказал по-арабски: «Я убил трех шведов, хвала Аллаху». На видео он одет в ту же оранжевую куртку, что и нападавший. К тому же на записи он произносит свое имя и называет себя «воином на пути к Аллаху», добавила «Газета.Ru».

После произошедшего национальный кризисный центр Бельгии объявил о том, что уровень террористической опасности в городе повышен до максимального.

В УЕФА заявили, что матч квалификации к чемпионату Европы между сборными Бельгии и Швеции отменен из-за стрельбы в Брюсселе, в результате которой погибли два человека.

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо вечером 16 октября выразил соболезнования премьер-министру Швеции Ульфу Кристерссону после террористического нападения на шведских граждан в Брюсселе. Он призвал граждан быть бдительными и без надобности не выходить на улицу.