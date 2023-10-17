Реклама
Прямой эфир
Мир
Посол Антонов призвал США направить «пыл эмоций» на сотрудничество с РФ
Мир
Израильские военные уничтожили одного из руководителей ХАМАС в секторе Газа
Мир
Депутат рады призвал Зеленского позволить украинцам покидать страну
Мир
Немецкий журналист назвал западное оружие бесполезным на Украине
Экономика
Из-за ошибки сервиса Google курс доллара упал до отметки 62 рубля
Недвижимость
За год премиальные новостройки Москвы подорожали на 13,5%
Происшествия
Средства ПВО в Белгородской области сбили три беспилотника
Мир
В МИД Израиля назвали преждевременным разговор о перемирии в секторе Газа
Мир
Премьер-министр Бельгии выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Швеции
Экономика
СП указала на риск недостачи в бюджет 335 млрд за ближайшие три года
Общество
Минтруд обнаружил 663 тыс. неформально работающих россиян
Недвижимость
В Москве резко вырос спрос на аренду дорогого жилья
Политика
В России предлагают предоставить отсрочку от призыва врачам и учителям
Спорт
«Спартак» обыграл «Сочи» и повторил рекорд по числу побед подряд в КХЛ

HLN: два человека погибли при стрельбе в Брюсселе

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вечером понедельника, 16 октября, в центре Брюсселя произошла стрельба, в результате которой минимум два человека погибли, несколько пострадали. На погибших были футболки с символикой шведской национальной сборной по футболу — они прибыли в качестве болельщиков на отборочный матч Евро-2024 по футболу (группа F) между сборными Бельгии и Швеции.

Как сообщила газета Het Laatste Nieuws с офисом в Антверпене, стрельба произошла около 19:15 (20:15 мск) к северу от центра Брюсселя, всего в 5 км от стадиона «Король Бодуэн», где стартовал отборочный матч. Полиция не смогла задержать стрелявшего, ведутся его поиски.

Один из очевидцев снял видео, на котором мужчина в оранжевом плаще и белом шлеме с оружием в руках садится на скутер и уезжает. Этот мужчина якобы сначала застрелил кого-то в подъезде, потом выстрелил в двух человек в такси.

Позже Het Laatste Nieuws сообщила, что предполагаемый стрелявший разместил в социальных сетях видео, в котором сказал по-арабски: «Я убил трех шведов, хвала Аллаху». На видео он одет в ту же оранжевую куртку, что и нападавший. К тому же на записи он произносит свое имя и называет себя «воином на пути к Аллаху», добавила «Газета.Ru».

Игра с огнем: чем грозят Швеции антиисламские провокации
Скандал с далеко идущими последствиями

После произошедшего национальный кризисный центр Бельгии объявил о том, что уровень террористической опасности в городе повышен до максимального.

В УЕФА заявили, что матч квалификации к чемпионату Европы между сборными Бельгии и Швеции отменен из-за стрельбы в Брюсселе, в результате которой погибли два человека.

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо вечером 16 октября выразил соболезнования премьер-министру Швеции Ульфу Кристерссону после террористического нападения на шведских граждан в Брюсселе. Он призвал граждан быть бдительными и без надобности не выходить на улицу.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023