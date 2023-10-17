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В Москве в Царицыно построят городской вокзал

Собянин рассказал о строительстве московского городского вокзала в Царицыно
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Строительство московского городского вокала в Царицыно завершится в 2025 году. Об этом в понедельник, 16 октября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По словам чиновника, данный транспортный узел был одним из самых проблемных в городе, чем и была вызвана необходимость его реконструкции, пишет сайт kp.ru. В вокзал войдут одноименные станции Замоскворецкой линии метро и МЦД-2, а также остановки наземного городского транспорта, отмечает телеканал «360».

На данный момент уже построены новые тоннели и две железнодорожные платформы. Кроме того, специалисты организовали перехватывающие парковки, открыли дополнительный выход из метро и установили навесы над входами. Кроме того, была благоустроена прилегающая территория, сообщает агентство городских новостей «Москва». По словам Собянина, выполнена уже значительная часть работ. Остальные будут завершены в конце 2025 года совместно с РЖД.

Мэр отметил, что в планах еще осталась реконструкция станции метро и МЦД-2 «Царицыно», пишет RT. Между ними построят теплый переход.

Деловые виды: на столичном МЦД-4 открылись три новых городских вокзала
Станции наземного метро с панорамными окнами и смотровыми площадками

Ранее в этот день Собянин открыл после реконструкции Царицынский рынок. Специалисты преобразили фасад здания, заменили внутренние и внешние инженерные системы, установили энергоэффективную витражную систему, сохраняющую прохладу летом и тепло зимой, отмечает сайт aif.ru.

9 октября Сергей Собянин заявил, что в течение этого сезона в столице преобразились или на финальную стадию работ вышли пространства около 60 объектов транспортной инфраструктуры. Как сообщает «Москва 24», среди них десять станций БКЛ, шесть новых и три существующие станции подземки, четыре вокзала и 11 станций МЦД.

В сентябре стало известно, что на МЦД-3 проведут реконструкцию станции «Ховрино» и построят московский городской вокзал на базе станции «Грачевская». Территория проекта займет свыше 150 га.

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