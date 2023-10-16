МИД Японии призвал РФ снять ограничения на импорт японских морепродуктов и рыбы

В министерстве иностранных дел Японии предложили России снять ограничения на поставки японских морепродуктов и рыбы. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ведомства в понедельник, 16 октября.

По словам представителей МИД Японии, российской стороне были предоставлены достаточные доказательства безопасности морепродуктов, добытых на океанических территориях, куда сбрасывалась вода с атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1».

«Было бы несправедливо ужесточать ограничения на импорт японских морепродуктов без научного обоснования... Недавнее решение России вызывает крайнее сожаление, и мы настоятельно призываем его отменить», — написано в сообщении.

Также в МИД страны заявили о своих намерениях продолжать призывы к изменению решения Российской стороной на основании научных данных.

Ранее в этот день Россия временно ограничила импорт морепродуктов из Японии из-за радиационных рисков после сброса в океан воды с АЭС «Фукусима». В Россельхознадзоре объяснили, что вопрос безопасности поставок такой продукции также тщательно проанализирован специалистами.

Сброс воды с АЭС «Фукусима-1» в океан начался 24 августа. До этого, 9 августа, Китай и Россия направили Японии список технических проблем в связи со сбросом воды из АЭС «Фукусима-1» в море.

7 июля Роспотребнадзор РФ заявил, что, вероятно, санитарный контроль при ввозе в стране ряда товаров из Японии будет усилен на фоне начала сброса в океан воды с АЭС. Тогда же власти КНР запретили ввоз продуктов из десяти японских префектур в связи с тем же.

В марте 2011 года произошла авария на АЭС «Фукусима-1», спровоцированная сильнейшим в истории Японии землетрясением и последовавшим за ним цунами. Было принято решение о ликвидации электростанции, при этом в резервуарах продолжает копиться вода для охлаждения поврежденных реакторов.