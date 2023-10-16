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Власти Канады выделили $7,3 млн на оказание гумпомощи Израилю и Палестине

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Chris Young
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Власти Канады выделили 10 млн канадских долларов ($7,3 млн) на оказание гуманитарной помощи пострадавшим в ходе палестино-израильского конфликта. Об этом в понедельник, 16 октября, сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо на брифинге в национальном парламенте, трансляцию которого опубликовал телеканал CTV News.

«Канада выделила 10 млн [канадских] долларов на оказание гуманитарной помощи, в которую войдут предметы первой необходимости, такие как еда, вода и неотложная медицинская помощь. [Ее предоставят] тем, кто пострадал от кризиса в секторе Газа, на Западном берегу [реки Иордан] и в Израиле», — заявил Трюдо.

Премьер-министр подчеркнул, что данная помощь не будет оказана участникам движения ХАМАС, так как в Канаде оно признанно террористической организацией, а сами боевики «не представляют палестинский народ».

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Ранее в этот день стало известно, что Евросоюз (ЕС) начинает операцию по доставке гуманитарной помощи на территорию сектора Газа. Пресс-служба Еврокомиссии отметила, что первые два рейса состоятся на этой неделе и доставят гуманитарные грузы ЮНИСЕФ, включая предметы жилья, лекарства и гигиенические наборы.

До этого, 15 октября, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз в три раза увеличит гуманитарную помощь пострадавшим в секторе Газа. Так, пакет срочной помощи пострадавшим будет увеличен на €50 млн, общая сумма составит €75 млн.

Утром 7 октября Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, боевики движения ХАМАС вторглись в приграничные районы на юге страны. В свою очередь, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи».

9 октября израильские власти приняли решение ввести полную блокаду сектора Газа, отключив электричество, воду, а также перекрыв поставки продовольствия и топлива. В последующие дни Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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