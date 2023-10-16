Сборная России по футболу сыграла вничью с Кенией

Сборные России и Кении по футболу сыграли вничью со счетом 2:2 в товарищеском матче.

Игра состоялась 16 октября в Спортивном центре отеля «Титаник Мардан» в турецкой Анталье.

Российские футболисты открыли счет на 8-й минуте благодаря голу Александра Соболева. До перерыва подопечные Валерия Карпина пропустили от соперников два мяча. Окончательный счет на 89-й минуте установил Иван Обляков, вышедший на замену пятью минутами ранее.

Это была первая встреча в истории двух команд.

Ранее, 12 октября, сборная России по футболу обыграла команду Камеруна со счетом 1:0 в товарищеском матче. Игра прошла в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Единственный мяч на 40-й минуте забил форвард Федор Чалов. Для него этот гол стал первым за национальную команду в шести матчах.