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Власти Штутгарта не смогли взыскать с украинцев около 2 тыс. штрафов за нарушение ПДД
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Власти Штутгарта не смогли взыскать с украинцев около 2 тыс. штрафов за нарушение ПДД

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Фото: flickr.com
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Власти немецкого Штутгарта не нашли способы взыскать с украинских беженцев штрафы за нарушение правил дорожного движения (ПДД). Об этом в воскресенье, 16 октября, сообщил Bild.

«Украинские нарушители ПДД получают бесплатный билет — в отличие от немцев и иностранцев из ЕС», — прокомментировал ситуацию представитель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Рубен Рупп.

Согласно правилам регистрации, иностранные автомобили могут эксплуатироваться в Германии максимум один год, прежде чем им потребуются немецкие номерные знаки. Однако для беженцев с Украины этот срок продлили при определенных условиях до апреля 2024 года, дополняет издание.

«Украинским владельцам транспортных средств необходимо письменное освобождение от регистрации в органе регистрации по месту жительства», — отметил министр транспорта Германии Винфрид Германн.

Согласно объяснению Bild, в таком случае нужно предоставить пограничное страхование и «TÜV-осмотр» («TÜV-Prüfung»).

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Ранее, 30 сентября, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что на внешних границах Европейского союза (ЕС) стоит ввести дополнительный контроль, так как в Германию в настоящее время устремляется слишком большой поток беженцев. По его словам, на данный момент в Германии находится слишком много беженцев и это «не может продолжаться дальше».

18 сентября хорватские СМИ сообщили, что Германия забирает украинских беженцев у Польши, так как нуждается в притоке рабочей силы. Журналисты упомянули, что немецкое государство уже проводило подобную политику в прошлом, занимая рабочие места гражданами из бедных стран Африки, Ближнего Востока и Азии.

Страны Европы начали размещать на своих территориях украинских беженцев с начала проведения Россией спецоперации по защите Донбасса, о которой она объявила 24 февраля 2022 года.

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