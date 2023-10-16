Реклама
Прямой эфир
Мир
В МИД Израиля назвали преждевременным разговор о перемирии в секторе Газа
Мир
Не менее 14 сотрудников Ближневосточного агентства ООН погибли в секторе Газа
Мир
В ХАМАС заявили о намерении обменять заложников на 6 тыс. палестинцев
Мир
В Израиле назвали ожидаемый визит Байдена стратегически важным
Мир
Глава МИД Колумбии предложил израильскому послу покинуть страну
Мир
Минобороны сообщило о готовящейся атаке на пункты дислокации ВС РФ в Сирии
Мир
WSJ сообщила о подготовке 2 тыс. военных США к развертыванию на Ближнем Востоке
Общество
В ЛНР росгвардейцы нашли взрывное устройство под днищем автомобиля
Мир
Евродепутат назвал поддержку ЕС фактической колонизацией Украины
Мир
Национальность пяти погибших в секторе Газа журналистов не установлена
Мир
Двое шведских болельщиков погибли при стрельбе в Брюсселе перед отборочным матчем
Мир
Власти Штутгарта не смогли взыскать с украинцев около 2 тыс. штрафов за нарушение ПДД
Происшествия
В Грозном двое детей смертельно отравились неизвестным веществом
Общество
Заслуженный артист России Александр Готгельф скончался на 75-м году жизни
Сюжет:

В МИД Израиля назвали преждевременным разговор о перемирии в секторе Газа

0
Фото: Global Look Press/dpa/Mohammed Talatene
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Говорить о перемирии в секторе Газа еще рано. Об этом 16 октября заявил представитель МИД Израиля, его слова приводит саудовский телеканал Al Hadath.

«Еще слишком рано говорить о перемирии с палестинцами в секторе Газа. Мы не можем говорить о перемирии, так как продолжаются ракетные обстрелы и нас не информируют о судьбе похищенных радикалами людей», — заявили в министерстве.

16 октября в кабмине Израиля отметили, что режим прекращения огня и гуманитарного перемирия в секторе Газа в настоящее время не действует. Таким образом, страна опровергла сообщение, что ее власти согласились прекратить огонь на юге сектора Газа, чтобы позволить открыть пограничный переход «Рафах» для пропуска гуманитарной помощи в сектор.

Вектор Газы: как изменилась ситуация через неделю войны между ХАМАС и Израилем
Почему палестинское движение сравнивают с исламскими фундаменталистами и каковы перспективы эскалации конфликта

В тот же день Россия представила свой проект гуманитарной резолюции в Совет Безопасности ООН, касающийся палестино-израильского конфликта. Как заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, Россия принимает максимальные усилия для решения конфликта на Ближнем Востоке.

14 октября Россия в проекте резолюции предложила СБ ООН призвать к немедленному перемирию на Ближнем Востоке, обеспечить доставку гуманитарной помощи и условия для эвакуации мирных жителей с территорий проведения военных действий. В тексте представители РФ осудили проявление насилия против гражданского населения и акты терроризма, а также призвала стороны конфликта освободить заложников.

Утром 7 октября палестинское движение ХАМАС начало массированный ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа. Оно также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Согласно последним данным, в Израиле погибло более 1,4 тыс. человек, еще 3,5 тыс. ранены. В минздраве палестинского анклава сообщили, что число жертв среди палестинцев достигло 2,8 тыс., еще 10,9 тыс. человек пострадали.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023