В МИД Израиля назвали преждевременным разговор о перемирии в секторе Газа

Говорить о перемирии в секторе Газа еще рано. Об этом 16 октября заявил представитель МИД Израиля, его слова приводит саудовский телеканал Al Hadath.

«Еще слишком рано говорить о перемирии с палестинцами в секторе Газа. Мы не можем говорить о перемирии, так как продолжаются ракетные обстрелы и нас не информируют о судьбе похищенных радикалами людей», — заявили в министерстве.

16 октября в кабмине Израиля отметили, что режим прекращения огня и гуманитарного перемирия в секторе Газа в настоящее время не действует. Таким образом, страна опровергла сообщение, что ее власти согласились прекратить огонь на юге сектора Газа, чтобы позволить открыть пограничный переход «Рафах» для пропуска гуманитарной помощи в сектор.

В тот же день Россия представила свой проект гуманитарной резолюции в Совет Безопасности ООН, касающийся палестино-израильского конфликта. Как заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, Россия принимает максимальные усилия для решения конфликта на Ближнем Востоке.

14 октября Россия в проекте резолюции предложила СБ ООН призвать к немедленному перемирию на Ближнем Востоке, обеспечить доставку гуманитарной помощи и условия для эвакуации мирных жителей с территорий проведения военных действий. В тексте представители РФ осудили проявление насилия против гражданского населения и акты терроризма, а также призвала стороны конфликта освободить заложников.

Утром 7 октября палестинское движение ХАМАС начало массированный ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа. Оно также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Согласно последним данным, в Израиле погибло более 1,4 тыс. человек, еще 3,5 тыс. ранены. В минздраве палестинского анклава сообщили, что число жертв среди палестинцев достигло 2,8 тыс., еще 10,9 тыс. человек пострадали.