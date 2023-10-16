Минобороны сообщило о готовящейся атаке на пункты дислокации ВС РФ в Сирии
Командование группировки войск РФ принимает предупреждающие меры в связи с угрозой атаки террористов на мирное население и пункты дислокации российских войск в Сирии. Об этом в понедельник, 16 октября, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.
«Террористические группировки, действующие в идлибской зоне деэскалации, ведут подготовку к проведению нападений на мирное население, пункты дислокации российских и сирийских войск, а также объекты гражданской инфраструктуры с применением беспилотных летательных аппаратов и модифицированных реактивных систем залпового огня дальнего радиуса действия», — говорится в сообщении.
Кулить отметил, что командование российской группировки войск, а также руководство Вооруженных сил Сирии принимают необходимые упреждающие меры.
Ранее, 15 октября, контр-адмирал сообщил, что Воздушно-космические силы (ВКС) РФ нанесли три авиационных удара по ремонтной базе бронетанковой техники боевиков террористических группировок «Джебхат ан-Нусра» и «Исламская партия Туркестана» (обе запрещены в РФ). Он отметил, что за минувшие сутки в идлибской зоне деэскалации было зафиксировано шесть обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны двух вышеназванных террористических организаций.
Днем ранее Кулить сообщил, что российскими силами в Сирии поражены два пункта управления и пять складов с боеприпасами. Он подчеркнул, что боевики радикальных формирований пытаются атаковать объекты на подконтрольной правительству Сирии территории с применением беспилотников кустарного производства.