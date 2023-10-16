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Фабрика «Красный Октябрь» первой в РФ получила халяльный сертификат

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Кондитерский холдинг «Объединенные кондитеры» получил первый в России сертификат «Халяль» на часть продукции фабрики «Красный Октябрь». Об 16 сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскачества.

«Крупнейший кондитерский холдинг России «Объединенные кондитеры» получил в органе по сертификации «Роскачество — Халяль» сертификат Халяль на часть продукции фабрики «Красный Октябрь». Соответствующий сертификат стал первым в нашей стране, внесенным в федеральную государственную информационную систему Росаккредитации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что знак соответствия «Халяль. Сертифицировано Роскачеством» выдали на серийное производство конфет «Аленка», «Грильяжные», «Козинаки с солью», «Птичье молоко», шоколада «Аленка», горького шоколада «Бабаевский» и другую продукцию.

Проверки проводили ведущие эксперты в области шариата. Данный знак подтверждает соответствие всем требованиям и стандартам халяль.

На сегодняшний день в орган по сертификации подано уже более 70 заявок на сертификацию по требованиям халяль. Роскачество уточнило, что халяльные кондитерские изделия не должны содержать желатин и кармин.

Ранее в этот день, 16 октября, глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин в беседе с «Известиями» выразил мнение, что российские производители кондитерских изделий должны активнее выходить на рынок халяль. По его словам, это позволит им расширить направления сбыта, поскольку установит доверие у потребителей из мусульманской общины.

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Еще 19 мая сообщалось, что ряд крупных российских кондитерских фабрик, входящих в холдинг «Объединенные кондитеры», запланировали сертифицировать свою продукцию на соответствие стандартам халяль в подведомственном Роскачеству органе по сертификации. Кроме того, отмечалось, что Роскачество планировало выделять кондитерские изделия со знаком «Роскачество-Халяль» в онлайн- и офлайн-ритейле.

24 января в Роскачестве рассказали, что в России впервые введены национальные стандарты халяль. Руководитель национального Центра компетенций в области халяльной продукции и услуг при Роскачестве Марат Низамов уточнил, что необходимость разработки и внедрения таких национальных стандартов была обусловлена существенным ростом объемов производства и экспорта российской халяльной продукции.

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