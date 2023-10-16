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В ЛНР росгвардейцы нашли взрывное устройство под днищем автомобиля

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Фото: t.me/RosgvardOfficial
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В Луганской Народной Республике (ЛНР) служебная собака Росгвардии нашла взрывное устройство под днищем автомобиля. Об этом 16 октября сообщает пресс-служба ведомства.

Росгвардейцы находились на контрольно-пропускном пункте, когда получили информацию о том, что в регионе находится диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) противника. Во время досмотра машин они задержали легковой автомобиль, который был в розыске.

«Минно-разыскная собака Росгвардии по кличке Жаир своим поведением показала наличие взрывчатого вещества у задней части автомобиля. Под днищем обнаружено самодельное взрывное устройство со взрывателем иностранного производства, установленным на неизвлекаемость (элемент неизвлекаемости — устройство, прикрепленное к мине, которое приводится в действие при попытке ее извлечь. — Ред.)», — говорится в сообщении на сайте Росгвардии.

СВУ состояло из 3 кг тротила и 1 кг пластида. Специалисты ФСБ отбуксировали автомобиль на безопасное расстояние и уничтожили взрывное устройство, при этом никто не пострадал.

Водителя и пассажира автомобиля задержали и передали компетентным органам. Сотрудникам Росгвардии в целях безопасности также пришлось перекрыть подъездные пути к контрольно-пропускному пункту и эвакуировать граждан.

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Ранее, 18 мая, сотрудники Росгвардии во время выполнения задач на территории ЛНР нашли и обезвредили очередное самодельное взрывное устройство. Бомбу обнаружили в выбоине под шифером, она была начинена тротиловыми шашками весом до 1 кг.

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