Замглавы отдела СК по ТиНАО отправили под домашний арест
Басманный суд Москвы отправил под домашний арест заместителя руководителя следственного отдела по Троицкому и Новомосковскому административным округам СК РФ по Москве Евгения Соснина. Об этом в понедельник, 16 октября, сообщает корреспондент «Известий».
Правоохранители задержали мужчину в столице ранее этим же днем. В отношении него возбудили уголовное дело по ст. 289 УК РФ («Незаконное участие в предпринимательской деятельности»).
По версии следствия, фирма, руководителем которой формально считалась мать Соснина, не выплатила за аренду земли в Ростовской области более 6 млн рублей.
Следователь просил заключить подозреваемого под стражу до 15 декабря, но суд не удовлетворил ходатайство и отправил его под домашний арест.