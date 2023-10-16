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Замглавы отдела СК по ТиНАО отправили под домашний арест

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Фото: РЕН ТВ
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Басманный суд Москвы отправил под домашний арест заместителя руководителя следственного отдела по Троицкому и Новомосковскому административным округам СК РФ по Москве Евгения Соснина. Об этом в понедельник, 16 октября, сообщает корреспондент «Известий».

Правоохранители задержали мужчину в столице ранее этим же днем. В отношении него возбудили уголовное дело по ст. 289 УК РФ («Незаконное участие в предпринимательской деятельности»).

По версии следствия, фирма, руководителем которой формально считалась мать Соснина, не выплатила за аренду земли в Ростовской области более 6 млн рублей.

Следователь просил заключить подозреваемого под стражу до 15 декабря, но суд не удовлетворил ходатайство и отправил его под домашний арест.

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