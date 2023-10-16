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Президент Грузии отказалась уходить в отставку на фоне решения об импичменте

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Фото: TASS/EPA/Radek Pietruszka
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Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила 16 октября, что не собирается уходить в отставку.

«Я никуда не ухожу. Я не ухожу в отставку. Я останусь там, где есть, где нахожусь на протяжении всей жизни, ради чего я приехала из Франции и осталась тут», — сказала она в ходе телеобращения.

Зурабишвили заверила, что продолжит бороться за европейское будущее Грузии и демократию.

Мечта об импичменте: президенту Грузии грозит отставка
Конституционный суд признал, что Зурабишвили нарушила законодательство

Ранее в этот день стало известно, что Конституционный суд Грузии удовлетворил запрос об импичменте Зурабишвили. Суд признал, что президент своими поездками за рубеж вопреки запрету правительства нарушила государственный закон, что разрешает начало процедуры импичмента главы государства. В том случае, если решение суда поддержит две трети парламента страны, Зурабишвили будет считаться отстраненной от должности в результате импичмента.

КС Грузии приступил к рассмотрению иска правящей партии «Грузинская мечта» об импичменте еще 3 октября. Его инициировали депутаты, поскольку Зурабишвили продолжала зарубежные визиты, несмотря на полученные от правительства отказы.

Иску депутатов предшествовал конфликт между президентом и правящей партией «Грузинская мечта». Зурабишвили объявила о своих планах провести ряд встреч с лидерами европейских государств, которые, по данным администрации президента, связаны со статусом Грузии как кандидата на вступление в Евросоюз (ЕС). Правительство в ответ на это выступило с заявлением об отказе Зурабишвили в этих визитах, аргументировав это тем, что именно парламент должен определять внешнеполитический курс страны.

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