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Котяков заявил об отсутствии в РФ пенсий ниже прожиточного минимума

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в понедельник, 16 октября, заявил, что в России нет граждан, которые получают пенсию ниже прожиточного минимума пенсионера (12 363 рубля).

«На сегодня в РФ предусмотрена действующим законодательством доплата пенсионерам до уровня, даже если их объем пенсионных прав не позволяет им получать пенсию выше, чем прожиточный минимум пенсионера», — отметил он на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Кроме того, Котяков добавил, что в таком случае происходит доплата либо из регионального бюджета с учетом софинансирования из федерального, либо из федерального бюджета. В таком случае речь идет о россиянах, которые не имеют необходимого уровня трудового стажа, добавил министр.

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Пенсионная система продолжает совершенствоваться

Ранее, 3 октября, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что в стране проиндексируют все социальные обязательства. В 2024 году пенсии будут проиндексированы на прогнозируемый в текущем году уровень инфляции (7,5%), а средний размер такой выплаты составит 23 244 рубля, добавил он.

Ранее, 29 сентября, сообщалось, что, по данным доклада Счетной палаты (СП), в первом полугодии 2023-го реальные начисленные пенсии увеличились на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

22 сентября правительство РФ подготовило проект нового трехлетнего бюджета. Он был составлен на основе прогноза о высоких темпах прироста экономики России — около 2,2–2,3% в 2024–2026 годах. Согласно ему, в 2024 году ожидается поступление 35 трлн рублей, в 2025-м — 33,5 трлн рублей и, наконец, в 2026 году — около 34 трлн рублей.

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