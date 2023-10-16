«Хезболла» заявила о нападении на израильские посты у границы с Ливаном

Ливанская шиитская группировка «Хезболла» взяла на себя ответственность за нападение на израильские военные посты вдоль границы. Об этом 16 октября сообщила газета The Times Of Israel.

Группировка заявила, что атаковала пять пограничных позиций Израиля.

В свою очередь, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в результате атаки никто из военнослужащих не пострадал. Они нанесли ответный огонь.

16 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна даст жесткий ответ на потенциальные атаки со стороны «Хезболлы» и Ирана. Он также указал, что израильские силы готовы вести продолжительные боевые действия на фоне эскалации палестино-израильского конфликта.

Ранее в этот день Белый дом заявил, что у США нет свидетельств того, что движение «Хезболла» готовит нападение на Израиль со стороны Ливана и собирается открыть второй фронт.

Накануне ЦАХАЛ сообщила, что ВВС Израиля нанесли удары по инфраструктуре «Хезболлы» в Ливане. Также их истребители нанесли удар по очередному военному посту шиитской группировки.

14 октября стало известно о нескольких попытках вооруженных людей из Ливана проникнуть на территорию Израиля. Одна из попыток была зафиксирована около 17:30 в ходе минометного обстрела израильской территории. По группе нанесли удар дроном.

В ответ на минометные обстрелы оборонные силы Израиля ударили по объектам «Хезболлы» в Ливане с самолетов при помощи танков и артиллерии.

Утром 7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, с начала палестино-израильского конфликта в секторе Газа погибло 2,7 тыс. палестинцев, еще 10,8 тыс. человек пострадали. Между тем в результате атак ХАМАС в Израиле погибло более 1,4 тыс. израильтян, 3,5 тыс. ранены.