В Австрии на учениях перевернулся танк Leopard 2

В результате инцидента с перевернувшимся на учениях танком Leopard 2 погиб один военный Вооруженных сил (ВС) Австрии. Об этом в понедельник, 16 октября, сообщил официальный представитель ВС республики Михаэль Бауэр в социальной сети X (бывш. Twitter).

«Вооруженные силы сожалеют, что в результате аварии с танком в Аллентштайге [полигон в Нижней Австрии] погиб кадровый сержант. Еще трое военнослужащих, унтер-офицер и двое солдат срочной службы, получили легкие ранения», — написал он.

Бауэр отметил, что танк соскользнул с насыпи во время выполнения маневра.

Ранее, 1 октября, в Греции танковый транспортер задавил женщину во время военных учений. 70-летняя местная жительница пыталась перейти дорогу во время прохождения военной колонны. После происшествия пострадавшую доставили в больницу, но врачи не смогли ничего сделать. Женщина умерла.