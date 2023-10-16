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Боец Калинин назвал Романкевича сложным соперником для Дацика

Боец Калинин: Романкевич станет сложным соперником для Дацика
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Боец смешанного стиля Сергей Калинин по прозвищу Кратос 16 октября поделился с «Известиями» мнением, что российского бойца смешанного стиля Вячеслава Дацика ждет тяжелый поединок с чемпионом Европы по кикбоксингу, представителем Белоруссии Петром Романкевичем.

«Это сложный соперник для Дацика», — подчеркнул он.

Калинин напомнил, что кикбоксер хорошо двигается и очень легкий, что доставит его сопернику трудности. Также он подчеркнул, что россиянин за счет физических данных может «снести» противника и забить.

Ранее в понедельник Дацик отметил, что у Романкевича хорошо отработан удар по ноге. Поэтому тренеры отрабатывают с россиянином хорошую защиту.

До этого, 14 октября, белорусский спортсмен заявил «Известиям», что финал его предстоящей схватки с Дациком может решить один удар. Кроме того, он отказался говорить о слабых сторонах Дацика, отметив вместо этого его нокаутирующий удар.

Бой Дацика и Романкевича пройдет по правилам MMA, он станет главным событием турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится 27 октября. Поединки пройдут в формате три раунда по три минуты.

В соглавном бою встретятся представитель поп-ММА Чурчаев и серебряный призер Кубка мира Галимов. Кроме того, зрители увидят схватку между профессиональным бойцом ММА Ильясом Якубовым и чемпионом M-1 Вячеславом Василевским, а также бой между Иваном Емельяненко и Юрием Рябым.

Поединки пройдут на волейбольной арене «Динамо» в Москве. Билеты можно приобрести по ссылке.

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