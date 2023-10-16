Haaretz сообщила о переговорах Путина и Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом в понедельник, 16 октября, сообщила газета Haaretz.
«Нетаньяху поговорил с [президентом] России Путиным, обсудили войну с Газой», — говорится в сообщении газеты, которое приводит «РИА Новости».
Канцелярия израильского премьера никак не прокомментировала сообщения о телефонном разговоре двух лидеров.
Ранее в этот день помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что президент России внимательно следит за обострением палестино-израильского конфликта. Путин обсудил ситуацию в Израиле с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани, президентом Турции Тайипом Реджепом Эрдоганом, лидером Сирии Башаром Асадом, а также с президентом Ирана Ибрахимом Раиси и египетским лидером Абделем Фаттахом ас-Сиси.
7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.
По последним данным, с начала палестино-израильского конфликта погибло 2,8 тыс. палестинцев, еще 10,9 тыс. человек пострадали. Между тем в результате атак ХАМАС в Израиле число жертв достигло более 1,4 тыс., 3,5 тыс. ранены.
Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.