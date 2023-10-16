Реклама
Прямой эфир
Мир
Президент Грузии отказалась уходить в отставку на фоне решения об импичменте
Мир
«Хезболла» заявила о нападении на израильские посты у границы с Ливаном
Мир
Премьер Румынии отверг существование молдавского языка
Мир
Евросоюз сообщил о начале операции по доставке гуманитарной помощи в сектор Газа
Политика
Путин обсудил с Нетаньяху обострение палестино-израильского конфликта
Происшествия
Мужчина пострадал при падении бетонной плиты в доме в Петербурге
Происшествия
В Мытищах пять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом
Мир
Президент Палестины в разговоре с Путиным оценил поддержку Россией прав палестинцев
Мир
В ООН назвали военным преступлением удары Израиля по Газе за два года
Мир
Турция готова отложить рассмотрение заявки Швеции на вступление в НАТО
Мир
Посол Израиля подтвердил возобновление подачи воды в южную часть сектора Газа
Мир
Россия направила в СБ ООН проект резолюции по палестино-израильскому конфликту
Недвижимость
Спрос на новостройки в Москве за год вырос на 65%
Общество
В Санкт-Петербурге начался сильный град

В Подмосковье годовой план по заготовке кормов выполнили на 99%

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Подмосковные аграрии завершают сезон заготовки кормов. В регионе к настоящему моменту выполнили 99% от намеченного на сезон плана. Об этом зампред правительства Московской области Георгий Филимонов сообщил в понедельник, 16 октября.

«Работы выполнены на 99,3% от плана. Уже заготовлено 880 тыс. т сенажа, 600 тыс. т силоса, 77,2 тыс. т сена. В хозяйствах всех категорий на одну условную голову в целом заготовлено 26,6 ц кормовых единиц», — цитирует его телеканал «360».

Он добавил, что качественные корма являются залогом успеха молочного и мясного животноводства.

Через «плечо»: помогут ли агроагрегаторы фермерам сбывать продукцию
Специалисты призывают учитывать местные особенности малых и средних сельхозпредприятий

13 октября губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Волоколамске открыли еще один крупный животноводческий комплекс. Открытие позволило создать 178 рабочих мест, а после его полного запуска их количество увеличится еще на 300, пишет РИАМО.

Ранее, 4 октября, стало известно, что в России закрепят понятие фермерской продукции, такой законопроект поддержало правительство РФ. Документ предполагает установку единых требований к агрегаторам фермерских товаров и поддержку их сбыта — например, организацию инфраструктуры для продажи.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023