В Подмосковье годовой план по заготовке кормов выполнили на 99%
Подмосковные аграрии завершают сезон заготовки кормов. В регионе к настоящему моменту выполнили 99% от намеченного на сезон плана. Об этом зампред правительства Московской области Георгий Филимонов сообщил в понедельник, 16 октября.
«Работы выполнены на 99,3% от плана. Уже заготовлено 880 тыс. т сенажа, 600 тыс. т силоса, 77,2 тыс. т сена. В хозяйствах всех категорий на одну условную голову в целом заготовлено 26,6 ц кормовых единиц», — цитирует его телеканал «360».
Он добавил, что качественные корма являются залогом успеха молочного и мясного животноводства.
13 октября губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Волоколамске открыли еще один крупный животноводческий комплекс. Открытие позволило создать 178 рабочих мест, а после его полного запуска их количество увеличится еще на 300, пишет РИАМО.
Ранее, 4 октября, стало известно, что в России закрепят понятие фермерской продукции, такой законопроект поддержало правительство РФ. Документ предполагает установку единых требований к агрегаторам фермерских товаров и поддержку их сбыта — например, организацию инфраструктуры для продажи.