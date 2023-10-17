Заммэра Москвы Сергунина рассказала о доле МСП в городской экономике

На сектор малого и среднего предпринимательства (МСП) столицы приходится четверть экономики города, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

«Малый и средний бизнес Москвы — это почти 850 тыс. предприятий, или 13,7% от общего количества по всей стране. Их доля достигает 82% от всех столичных компаний и индивидуальных предпринимателей. Ежемесячно регистрируется более 10 тыс. новых субъектов МСП, и такой темп сохраняется третий год подряд», — отметила вице-мэр.

В сравнении с показателями, зафиксированными до пандемии коронавируса, количество субъектов малого и среднего бизнеса выросло на 12,3%.

По словам Сергуниной, в секторе занят каждый третий москвич трудоспособного возраста. Самые популярные виды деятельности — торговля и услуги (31,7%), научная и техническая (12,6%), IT-отрасль (7,2%), производство (5,5%).

Заммэра напомнила, что столичные предприниматели могут воспользоваться мерами городской поддержки: поручительства, гранты, субсидии и льготные кредиты на развитие дела. Среди нефинансовых инструментов помощи бизнесу — информационные, консультационные, образовательные, а также электронные сервисы.

Поддержка сектора МСП предусмотрена национальным проектом «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».