Глава ШАБАК признал ответственность за пропуск атаки ХАМАС 7 октября

Глава Службы общей безопасности (ШАБАК) Израиля Ронен Бар признал личную ответственность за то, что его структура пропустила атаку ХАМАС на территорию страны в день начала конфликта 7 октября. Об этом в понедельник, 16 октября, он сообщил в письме сотрудникам службы и их семьям, фрагменты которого публикует Ynet.

«Как человек, который руководит организацией, [признаю]: ответственность лежит на мне», — объяснил он.

Бар отметил, что Служба общей безопасности не смогла создать условия для предотвращения атаки, несмотря на все предупредительные меры.

«Мы находимся не в раунде, а в войне, которая заканчивается принятием решения и изменением ситуации, без границ и ограничений по времени», — указал он.

Ранее в этот день стало известно, что Израиль стянул около 400 единиц военной техники в район, который граничит с северной частью сектора Газа. Это свидетельствует о подготовке к началу наземной операции.

До этого, 14 октября, пресс-секретарь Вооруженных сил Израиля Даниэль Агари сообщил о готовности ЦАХАЛ начать наступление в секторе Газа, включая атаки с воздуха, моря и суши. Однако позднее газета The New York Times со ссылкой на источники в израильских вооруженных силах написала, что Израиль вынужден отложить операцию из-за непогоды.

Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя движение ХАМАС. В ответ израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, с начала палестино-израильского конфликта в секторе Газа погибло 2,7 тыс. палестинцев, еще 10,8 тыс. человек пострадали. Между тем в результате атак ХАМАС в Израиле погибло более 1,4 тыс. израильтян, 3,5 тыс. ранены.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.