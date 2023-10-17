В Москве рассказали о результатах работы молодежного мультиформатного пространства

С ноября 2022 года в мультиформатном пространстве «Молодежь Москвы» провели свыше 2 тыс. мероприятий, рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

Территория пространства поделена на шесть зон: конференц-зал, коворкинг, переговорная, медиа- и видеостудии (здесь можно записывать ролики, подкасты и интервью), а также зал для тренировок и танцев.

По словам вице-мэра, чаще всего молодые люди бронируют медиастудию и конференц-зал. «В помещениях проводят мастер-классы, обучающие интенсивы, кибертурниры, дебаты, модные показы, обсуждают кино и книги», — уточнила Сергунина. Кроме того, жители Москвы могут организовать здесь тематические форумы и выставки, а также поработать в коворкинге.

Заммэра подчеркнула, что «город поддерживает молодежные проекты и старается обеспечить их всем необходимым». Недавно в пространстве прошли форум музыкальной индустрии и интенсив в области креативных индустрий.

Мультиформатное пространство «Молодежь Москвы» расположено в Холодильном переулке. Площадка открыта ежедневно с 10:00 до 20:00. Забронировать помещение здесь могут жители столицы от 14 до 35 лет. Проект курирует комитет общественных связей и молодежной политики столицы.