Писательница Алла Свиридова скончалась в московской церкви
Член Союза писателей России Алла Свиридова скончалась в возрасте 69 лет. Об этом 16 октября «Известиям» сообщил источник.
Ее тело обнаружили прихожане храма Мучеников Флора и Лавры на Зацепе в Москве. Женщина лежала рядом с лавкой.
«Была обнаружена 69-летняя женщина, не подававшая признаков жизни. Она села на лавку в храме, после чего, по словам очевидцев, ей стало плохо, из-за чего женщина упала», — рассказал собеседник.
Приехавшая на место происшествия бригада скорой помощи констатировала смерть женщины.
Свиридова родилась в 1954 году в Москве. Она написала семь книг со стихами и прозой, посвященных Великой Отечественной войне, любви к Родине и поэтам прошлого.