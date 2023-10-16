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Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации главы разведки ХАМАС

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Фото: ТАСС/EPA/ABIR SULTAN
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала главу разведки ХАМАС в секторе Газа. Об этом 16 октября сообщила армейская пресс-служба.

Боевик был ликвидирован в южной части анклава Хан-Юнесе во время ударов израильской армии по территории сектора Газа. Его имя, а также другие подробности проведенной операции не уточняются.

Ранее в этот день Армия обороны Израиля сообщила о шести ликвидированных с 7 октября высокопоставленных представителях ХАМАС. По данным армейской пресс-службы, среди них лица, ответственные за нападение на южные поселения Израиля в день, когда началась эскалация. Также уточнялось, что силы ЦАХАЛ и общей службы безопасности Израиля (ШАБАК) арестовали 40 подозреваемых в причастности к террористической деятельности лиц.

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Также в этот день японский портал Nikkei Asia сообщил о том, что Израиль стянул к границе с сектором Газа около 400 единиц военной техники. При этом анализ спутниковых изображений, сделанных американским оператором Planet Labs 15 октября, показывает, что наибольшее количество боевых машин находится примерно в 6 км от северной границы сектора Газа.

Утром 7 октября палестинское движение ХАМАС начало массированный ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа. Оно также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

9 октября израильские власти приняли решение ввести полную блокаду сектора Газа, отключив электричество, воду, а также перекрыв поставки продовольствия и топлива. В последующие дни ЦАХАЛ продолжила наносить удары по сектору Газа.

По последним данным, с начала палестино-израильского конфликта в секторе Газа погибло 2,7 тыс. палестинцев, еще 10,8 тыс. человек пострадали. Между тем в результате атак ХАМАС в Израиле погибло более 1,4 тыс. израильтян, 3,5 тыс. ранены.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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