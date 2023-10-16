Мужчина пострадал при падении бетонной плиты в доме в Петербурге
В Санкт-Петербурге мужчина пострадал при падении бетонной плиты в одном из домов. Об этом в понедельник, 16 октября, сообщает источник «Известий».
Инцидент произошел в историческом доме Устинова на улице Егорова в Адмиралтейском районе. Во время работ на двоих мужчин упала бетонная плита при обрушении флигеля. Так, один из пострадавших оказался в пролете между третьим и четвертым этажами. По предварительным данным, мужчину госпитализировали, ему диагностировали перелом ребер.
Прокуратура Санкт-Петербурга организовала проверку по факту обрушения флигеля, дополняет ведомство в Telegram-канале.
Ранее, 13 октября, в Москве погиб 25-летний рабочий в результате падения бетонной плиты в районе Марьина Роща. По данным источника телеканала «360» в экстренных службах, ЧП произошло в ходе реконструкции здания магазина, который находился при жилом доме.