Верхнетуломский ДК в Мурманской области получил 70 млн рублей на ремонт
В поселке городского типа Верхнетуломский в Мурманской области планируют отремонтировать Дом культуры (ДК) «Дружба». Постановление о выделении средств на эти цели подписал губернатор Андрей Чибис.
Как сообщает ИА «Би-порт», Дом культуры получит на капитальный ремонт 71,5 млн рублей. Средства выделены из резервного фонда правительства региона.
Проконтролировать трату выделенных денег должен минстрой области. До 27 декабря ведомству необходимо предоставить отчет о целевом расходовании средств.
В сентябре сообщалось, что в селе Константиноградовка в Амурской области в 2024 году планируют завершить масштабный ремонт Дома культуры, включающий замену кровли, окон, дверей, полов, систем отопления и водоснабжения, электропроводки. Стоимость работ составляет 37 млн рублей.