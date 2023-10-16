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В ООН назвали военным преступлением удары Израиля по Газе за два года

ООН: несоразмерные удары Израиля по Газе являются военным преступлением
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Фото: Global Look Press
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Несоразмерные удары Израиля по Газе в период с мая 2021 по август 2023 года являются военным преступлением, а запрет на ввоз гуманитарной помощи в Газу нарушает международное право. Об этом говорится в докладе независимой комиссии ООН по расследованию событий в Израиле и на палестинских территориях, опубликованном на сайте международной организации.

Работа над докладом была завершена до начала последнего всплеска насилия и охватывает период с мая 2021 по август 2023 года.

«В докладе также отмечается, что ущерб и жертвы, причиненные израильскими нападениями (в Газе. — Ред.), не были пропорциональны военному преимуществу и поэтому представляют собой военное преступление», — отмечается в сообщении.

Как указала комиссия, запрет на ввоз продуктов и лекарств в Газу стал нарушением международного гуманитарного права.

Палестино-израильские отношения периодически переживают обострения.

21 августа израильская газета «Исраэль Хайом» сообщила, что с начала года по меньшей мере 35 граждан Израиля были убиты в различных терактах и нападениях. В конце августа израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху ответил лидеру ХАМАС, пригрозившему стране войной, что террористы заплатят полную цену за свои преступления.

В 2022 году стороны вели военные действия, в частности, с 5 по 7 августа. Тогда силы обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли около 147 авиаударов по Газе, палестинские боевики выпустили по Израилю около 1100 ракет.

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По данным минздрава Газы, тогда в результате столкновений погибло по меньшей мере 49 палестинцев, в том числе 17 детей.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

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