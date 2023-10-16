РФ предложила две поправки к резолюции Бразилии в СБ ООН

Россия предложила две поправки в текст резолюции Бразилии, которые касаются ударов по сектору Газа и прекращения огня. Об этом 16 октября сообщил первый зампостпреда РФ при Организации Объединенных Наций (ООН) Дмитрий Полянский.

«Убеждены, что наш проект лучше отвечает гуманитарным потребностям гражданского населения Газы и не содержит политических элементов, которые могли бы расколоть членов СБ ООН и повлиять на роль Совета в урегулировании кризиса», — написал Полянский в своем аккаунте в соцсети X (бывш. Twitter).

По его словам, две новые российские поправки, осуждающие неизбирательные удары по сектору Газа и призывающие к гуманитарному прекращению огня, призваны сбалансировать второй проект и облегчить тяжелое положение гражданского населения в секторе Газа.

Ранее в этот день Россия также представила свой проект гуманитарной резолюции, касающийся палестино-израильского конфликта. Как заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, Россия принимает максимальные усилия для решения конфликта на Ближнем Востоке.

В проекте резолюции Россия 14 октября предложила СБ ООН призвать к немедленному перемирию на Ближнем Востоке, обеспечить доставку гуманитарной помощи и условия для эвакуации мирных жителей с территорий проведения военных действий. В тексте представители РФ осудили проявление насилия против гражданского населения и акты терроризма, а также призвала стороны конфликта освободить заложников.

Утром 7 октября палестинское движение ХАМАС начало массированный ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа. Оно также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Согласно последним данным, в Израиле погибло более 1,4 тыс. человек, еще 3,5 тыс. ранены. В минздраве палестинского анклава сообщили, что число жертв среди палестинцев достигло 2,8 тыс., еще 10,9 тыс. человек пострадали.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.