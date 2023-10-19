20 октября — Международный день повара: история и традиции праздника

Во всем мире 20 октября свой праздник отмечают представители очень полезной и нужной обществу профессии. Международный день повара в 2023 году приходится на пятницу. «Известия» рассказывают, как у кулинаров появился знаменательный день и какие традиции его сопровождают.

Международный день повара – 2023: история

Гастрономические праздники существовали в разных народах мира с древних времен. Представители стран мира обменивались кулинарными предпочтениями и тонкостями национальной кухни. Так возникли и развивались ресторанный бизнес и кулинарная индустрия.

Особый день для кулинаров был учрежден в 2004 году по инициативе Всемирной ассоциации сообществ шеф-поваров. Она объединяет около 8 млн человек в более 70 странах мира.

С 2011 года также функционирует неофициальный клуб лучших поваров мира G9 — в его составе всего девять членов.

Международный день повара – 2023: традиции

Праздник в разных странах мира проходит с размахом и всегда вкусно — к знаменательной дате приурочены кулинарные фестивали, дегустации, шведские столы и акции в кафе и ресторанах.

Некоторые заведения общепита устраивают мастер-классы и конкурсы среди поваров, а в качестве судей выступают обычные посетители.

На телевидении выходят праздничные выпуски кулинарных шоу, а ведущие рассказывают о ярких представителях профессии повар и лучших мировых ресторанах.

Международный день повара – 2023: как поздравить

Один из лучших подарков для повара — книга для записи кулинарных рецептов. Ведь фантазия специалистов не имеет границ. Кроме того, почти всегда найдутся вещи, которые будут не лишними на кухне повара — электрогриль, набор ножей или сковородок разного размера, различные приспособления на нарезания овощей, яиц, мяса, миксеры и блендеры.

Приятно повару будет и признание его мастерства — можно преподнести специалисту кружку или значок с надписью «Лучший повар».

16 октября в России отмечали День аллерголога — профессиональный праздник врачей, которые помогают людям бороться с реакцией на некоторые продукты и вещества. «Известия» рассказали об истории и традициях знаменательного дня.