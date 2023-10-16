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Партия Качиньского лидирует в Польше после обработки 75% протоколов

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Фото: REUTERS/Kacper Pempel
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Польская партия «Право и справедливость» (PiS) Ярослава Качиньского лидирует на состоявшихся в воскресенье в Польше парламентских выборах с результатом 37,03% голосов после обработки 75,6% избирательных бюллетеней, но не получает большинства мест в сейме. Об этом 16 октября сообщила Государственная избирательная комиссия республики, пишет газета RP.

Оппозиционная «Гражданская коалиция» набирает 29,11% голосов.

Также в парламент проходят центристский «Третий путь» с 14,47% голосов, «Левые» — 8,31%, а также коалиция националистов и евроскептиков «Конфедерация» — их поддержали 7,24% проголосовавших.

Аналитики полагают, что оппозиция в случае формирования коалиции может получить более половины кресел в сейме и сформировать правительство.

Представители обоих лагерей уже заявили, что имеют право сформировать правительство. Так, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий накануне сообщил о готовности сформировать новое правительство, несмотря на получение оппозицией большинства голосов.

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Он подчеркнул, что правящая партия «Право и справедливость» одержала победу на третьих выборах подряд.

14 октября портал 19fortyfive написал, что парламентские выборы в Польше могут оказать существенное влияние на ход украинского конфликта и Киеву не будет поступать поддержка из этой страны.

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