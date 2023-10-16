«Ростех» провел первые испытания газогенератора авиадвигателя-гиганта ПД-35

Госкопорация «Ростех» провела первые испытания газогенератора авиадвигателя большой тяги ПД-35 для дальнемагистральных лайнеров. Об этом в понедельник, 16 октября, сообщили в Telegram-канале организации.

В пресс-службе подчеркнули, что в России таких авиадвигателей еще не было, разрабатываемая Объединенной двигателестроительной корпорацией «Ростеха» силовая установка будет «настоящим гигантом»: диаметр его вентилятора — 3,1 м, тяга — 35 т.

«Первые испытания газогенератора ПД-35 для дальнемагистральных лайнеров превзошли ожидания», — говорится в публикации.

Во время испытаний воссоздавалась работа полноразмерного двигателя. Полученные параметры хорошо сошлись с проектными данными и дали необходимую информацию для дальнейшей работы, добавили в публикации.

Отмечается, что двигатель ПД-35 планируется устанавливать на военно-транспортные самолеты и дальнемагистральный российско-китайский лайнер.

Ранее, 13 октября, стало известно, что «Ростех» досрочно направил в войска партию комплексов инженерной системы дистанционного минирования (ИСДМ) «Земледелие».

Новейшая система с помощью программируемых боеприпасов может покрыть минами территорию в несколько футбольных полей в считанные минуты даже в труднодоступных местах. Кроме того, такие устройства способны самоликвидироваться или деактивироваться в установленное время.