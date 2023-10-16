В Кремле раскрыли детали телефонных переговоров Путина с ближневосточными лидерами

Президент России Владимир Путин провел 16 октября телефонные переговоры с лидерами стран Ближнего Востока

В Кремле отметили, что российский президент связался с коллегами из Сирии, Ирана, Палестины и Египта, обсудив, в частности, обострение палестино-израильского конфликта.

«Выражена крайняя обеспокоенность крупномасштабной эскалацией боевых действий, сопровождающейся катастрофическим ростом числа жертв среди гражданского населения и углубляющимся гуманитарным кризисом в секторе Газа. Высказано единодушное мнение о необходимости скорейшего прекращения огня, установления гуманитарного перемирия с целью срочного оказания помощи всем нуждающимся», — сообщила пресс-служба президента РФ.

Со своей стороны Путин подчеркнул неприемлемость любых форм насилия в отношении мирных граждан. Он отметил, что в России глубоко сопереживают всем пострадавшим, родным и близким погибших в результате вооруженной конфронтации и готовы оказать гуманитарную помощь.

Российская сторона подтвердила настрой на координацию усилий со всеми конструктивно настроенными партнерами, чтобы как можно скорее остановить боевые действия и стабилизировать обстановку. Для этого Россия внесла в Совет Безопасности ООН проект резолюции об объявлении немедленного гуманитарного перемирия, который будет носить сбалансированный и неполитизированный характер.

Участники переговоров согласились, что причиной эскалации стал длительный застой в процессе ближневосточного урегулирования.

«В этом контексте Владимиром Путиным была вновь обозначена принципиальная позиция в пользу возобновления политического процесса с целью выхода на долгосрочное и справедливое решение палестинской проблемы на известной международно-правовой основе, которое предусматривало бы создание независимого палестинского государства, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем», — сообщили в Кремле.

Также в разговоре с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси Путин затронул вопросы оказания содействия в деле эвакуации граждан России и стран СНГ из сектора Газа.

Ранее в этот день помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что президент России внимательно следит за обострением палестино-израильского конфликта. Ушаков отметил, что Путин в этот день обсудил ситуацию в Израиле с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани, президентом Турции Тайипом Реджепом Эрдоганом, лидером Сирии Башаром Асадом, а также с президентом Ирана Ибрахимом Раиси и египетским лидером.

7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

По последним данным, с начала палестино-израильского конфликта погибли 2,8 тыс. палестинцев, еще 10,9 тыс. человек пострадали. Между тем в результате атак ХАМАС в Израиле число жертв достигло более 1,4 тыс., 3,5 тыс. ранены.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.