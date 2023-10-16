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Шесть британцев погибли в ходе нападения ХАМАС

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По меньшей мере шесть граждан Великобритании погибли в ходе нападения боевиков палестинской группировки ХАМАС на Израиль. Об этом 16 октября сообщил премьер-министр страны Риши Сунак в ходе выступления в парламенте.

«Ужасный характер этих нападений означает, что опознать многих из погибших оказывается сложно. С тяжелым сердцем я сообщаю палате общин, что по меньшей мере шесть британских граждан были убиты, еще 10 пропали без вести. Некоторые из них, боюсь, могут оказаться среди погибших», — заявил Сунак в ходе выступления, которое транслировал Sky News.

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Ранее, 14 октября, стало известно, что число погибших россиян в Израиле в результате атаки ХАМАС достигло 16 человек. В посольстве России в Израиле также сообщили, что восемь россиян числятся пропавшими без вести.

Перед этим, 12 октября, корреспондент «Известий» Ксения Фигурова сообщила, что в центре Тель-Авива десятки людей собрались, чтобы почтить память погибших в результате нападения боевиков палестинского движения ХАМАС.

Утром 7 октября палестинское движение ХАМАС начало массированный ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа. Оно также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

По последним данным, с начала палестино-израильского конфликта в секторе Газа погибло 2,8 тыс. палестинцев, почти 11 тыс. человек пострадали. Между тем в результате атак ХАМАС в Израиле погибло более 1,4 тыс. израильтян, 3,5 тыс. ранены.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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