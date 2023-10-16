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Сунак сообщил о гибели шести британцев в ходе атаки ХАМАС на Израиль

Сунак: шесть британцев погибли и 10 пропали в ходе атаки ХАМАС на Израиль
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Фото: REUTERS/Suzanne Plunkett
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При нападении боевиков ХАМАС на Израиль погибли шесть британцев, 10 пропали без вести, заявил 16 октября в ходе выступления в палате общин британского парламента премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак.

«С тяжелым сердцем я вынужден проинформировать палату о том, по меньшей мере шесть британских граждан были убиты, 10 числятся среди пропавших, и есть опасения, что некоторые из них убиты», — цитирует его телеканал Sky News.

Сунак добавил, что произошедшее можно назвать еврейским погромом. На данный момент из Израиля вылетело восемь рейсов, эвакуировавших более 500 граждан Великобритании.

Британский премьер подчеркнул, что продолжит призывать Израиль «принимать все возможные меры предосторожности», чтобы избежать нанесения вреда гражданскому населению» в секторе Газа.

Ранее, 14 октября, министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что движение ХАМАС является самой большой угрозой для палестинского народа. Он отметил, что боевики прячутся в больницах и школах, используя женщин и детей в качестве живого щита.

Движение ХАМАС обстреляло Израиль утром 7 октября. Боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу. Кроме того, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Позднее Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о начале операции «Железные мечи».

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По последним данным, с начала палестино-израильского конфликта погибло 2,8 тыс. палестинцев, еще 10,9 тыс. человек пострадали. Между тем в результате атак ХАМАС в Израиле число жертв достигло более 1,4 тыс., 3,5 тыс. ранены.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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