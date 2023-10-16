Подрядчика оштрафовали за срыв сроков ремонта школы в Моршанске

В Моршанске (Тамбовская область) подрядную организацию оштрафовали за срыв сроков капитального ремонта Устьинской школы. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Установлено, что в апреле 2023 года с ООО «СпецТеплоСтрой» был заключен контракт на ремонт здания школы. К 12 сентября работы по устройству вентилируемого фасада стоимостью более 13 млн рублей так и не были выполнены.

«По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования мировым судьей вынесено постановление о назначении административного наказания в виде административного штрафа в размере 650 тыс. рублей», — говорится в сообщении прокуратуры.

В законную силу постановление пока не вступило, пишет ИА «ОнлайнТамбов.ру». Вопрос завершения ремонта школы находится на контроле прокурора города.

В августе сообщалось, что суд в Крыму оштрафовал подрядную организацию на 71 млн рублей за срыв сроков строительства физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) одной из спортшкол.