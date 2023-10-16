Более 9 млн «квадратов» жилья построят в Татарстане за три года

В Татарстане в 2024–2026 годах планируется ввести более 9 млн кв. м жилья. Об этом первый замминистра экономики республики Олег Пелевин сообщил на заседании комитета госсовета по государственному строительству и местному самоуправлению.

«В строительном комплексе республики предусмотрено сохранение объемов жилищного, промышленного и инфраструктурного строительства», — цитирует спикера ИА «Татар-информ».

Пелевин также отметил, что в 2023 году в Татарстане реализуется 50 республиканских проектов по 13 нацпроектам. Общий объем финансирования составляет 43 млрд рублей, из них 28,1 млрд рублей выделены из федерального бюджета.

По данным на 1 октября, в рамках нацпроектов заключено 506 госконтрактов, что составляет 99% от их общего запланированного числа.