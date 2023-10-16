Эксперт объяснил рекордный рост запасов газа в подземных хранилищах ЕС

Запасы газа в Евросоюзе (ЕС) достигли 97,89%, следует из данных Gas Infrastructure Europe (GIE). Это максимальный уровень за всю историю наблюдений. Эксперт Института развития технологий ТЭК Кирилл Родионов объяснил «Известиям» 16 октября, что рекордные запасы в европейских подземных хранилищах газа (ПХГ) связаны с экономией сырья.

«Высокие запасы газа в европейских ПХГ связаны с экономией сырья, о которой страны ЕС договорились еще летом 2022 года. Экономия затронула, в первую очередь, электроэнергетику. По данным аналитического центра Ember, выработка электроэнергии на газовых теплоэлектростанциях (ТЭС) в Евросоюзе по итогам первых семи месяцев 2023 года сократилась на 13% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года», — отметил эксперт.

По его словам, в абсолютном выражении газовые ТЭС снизили электрогенерацию на 39,7 тераватт-часов — это сопоставимо с объемом годового электропотребления в Дании.

«Как следствие, доля газа в структуре электрогенерации в ЕС сократилась с 19,3% в январе–июле 2022 года до 17,5% в первые семь месяцев 2023 года», — уточнил он.

При этом эксперт обратил внимание на то, что экономия газа коснулась и промышленности. Об этом косвенно свидетельствует динамика промышленного производства.

«По данным Евростата, август 2023 года стал шестым подряд месяцем, по итогам которого в странах еврозоны было зафиксировано сокращение промышленного производства в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года. Основные потери от экономии газа несут производители азотных удобрений, которые используют газ в качестве сырья», — сказал Родионов.

Эксперт полагает, что экономия топлива позволила европейским странам наращивать запасы в ПХГ, даже несмотря на сокращение импорта. Он привел данные Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG), согласно которым импорт газа в Евросоюз по итогам первых семи месяцев 2023 года сократился на 18% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

«Основную роль сыграло сокращение трубопроводных поставок из России, которые по итогам первых семи месяцев 2023-го уменьшились на 38,7 млрд куб. м. При этом трубопроводные поставки газа из Норвегии, Дании, Великобритании, Азербайджана и стран Северной Африки снизились за тот же период в общей сложности на 3,4 млрд куб. м, а поставки сжиженного природного газа (СПГ) выросли лишь на 1,7 млрд куб. м», — отметил Родионов.

В то же время он рассказал, что экономия газа также привела к снижению цен. Так, в сентябре 2023-го средняя цена газа на ключевом в Европе хабе TTF составила $413 за тыс. куб. м — это в пять с лишним раз ниже, чем в сентябре 2022 года ($2 116 за тыс. куб. м), уточнил эксперт.

«Несмотря на риски скачков цен в зимний период, цены не вернутся к максимумам лета 2022 года», — заключил Родионов.

Ранее, 11 октября, президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели заявил, что европейские страны в полном объеме пока не справляются без российского газа. При этом российская сторона уже практически нашла альтернативу европейскому рынку для экспорта.

До этого, 3 мая, глава комитета по защите климата и энергетике бундестага Клаус Эрнст («Левые») в беседе с «Известиями» выразил мнение, что биржевые цены на газ в странах Еворпы могут подняться во второй половине 2023 года из-за роста экономики Китая.