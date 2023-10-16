Реклама
Прямой эфир
Мир
Турция готова отложить рассмотрение заявки Швеции на вступление в НАТО
Мир
Посол Израиля подтвердил возобновление подачи воды в южную часть сектора Газа
Мир
Россия направила в СБ ООН проект резолюции по палестино-израильскому конфликту
Недвижимость
Спрос на новостройки в Москве за год вырос на 65%
Общество
В Санкт-Петербурге начался сильный град
Авто
Хуснуллин заявил Путину о ремонте более 180 млн кв. м дорог к концу 2023 года
Спорт
Турниры по бобслею и санному спорту на Олимпиаде-2026 пройдут за пределами Италии
Происшествия
В Москве задержан замруководителя одного из отделов СК
Армия
МО РФ сообщило о двух сбитых истребителях МиГ-29 и одном штурмовике Су-25 ВСУ
Общество
Вильфанд предупредил москвичей о гололедице со среды
Мир
Путин и Асад обсудили пути урегулирования палестино-израильского конфликта
Происшествия
В Курганской области задержали жителя за сотрудничество с украинской организацией
Экономика
ЦБ не планирует выпуск купюр номиналом 10 тыс. рублей
Общество
Названа предварительная причина ДТП с туристическим автобусом в Приморье
Сюжет:

Ynet: Израиль дал понять, что для визита Зеленского сейчас «неподходящее время»

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Украины Владимир Зеленский собирался приехать в Израиль, но власти страны отказали ему в осуществлении визита из-за «неподходящего времени». Об этом в понедельник, 16 октября, сообщает Ynet.

По данным источника, украинский лидер намеревался посетить в Израиль совместно с госсекретарем США Энтони Блинкеном, который совершает турне по странам Ближнего Востока с целью урегулирования конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС.

Кроме того, в Ynet добавили, что это не обозначает, что президент Украины позже не приедет в страну. Поездка Зеленского в Тель-Авив может состояться во время его европейского турне.

«Вряд ли «Абрамсы» пойдут на Украину, их могут перебросить в Израиль»
Дипломат Константин Гаврилов — о влиянии ситуации на Ближнем Востоке на ход СВО и недовольстве Запада Зеленским

12 октября стало известно, что украинский лидер собирается посетить Израиль. Накануне портал Axios со ссылкой на источники двух государств отметил, что офис президента Украины отправил официальный запрос премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху с просьбой согласовать визит Зеленского в страну.

До этого, 10 октября, парламент Румынии отменил заседание, на котором должен выступать Зеленский. Отмечалось, что мероприятие могло быть отсрочено по соображениям безопасности. Сенатор Диана Шошоакэ призвала Зеленского уважать украинских румын, а также «вернуть территории» Румынии.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023