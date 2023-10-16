Ynet: Израиль дал понять, что для визита Зеленского сейчас «неподходящее время»
Президент Украины Владимир Зеленский собирался приехать в Израиль, но власти страны отказали ему в осуществлении визита из-за «неподходящего времени». Об этом в понедельник, 16 октября, сообщает Ynet.
По данным источника, украинский лидер намеревался посетить в Израиль совместно с госсекретарем США Энтони Блинкеном, который совершает турне по странам Ближнего Востока с целью урегулирования конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС.
Кроме того, в Ynet добавили, что это не обозначает, что президент Украины позже не приедет в страну. Поездка Зеленского в Тель-Авив может состояться во время его европейского турне.
12 октября стало известно, что украинский лидер собирается посетить Израиль. Накануне портал Axios со ссылкой на источники двух государств отметил, что офис президента Украины отправил официальный запрос премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху с просьбой согласовать визит Зеленского в страну.
До этого, 10 октября, парламент Румынии отменил заседание, на котором должен выступать Зеленский. Отмечалось, что мероприятие могло быть отсрочено по соображениям безопасности. Сенатор Диана Шошоакэ призвала Зеленского уважать украинских румын, а также «вернуть территории» Румынии.