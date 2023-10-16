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TikTok удалила 500 тыс. видео по теме палестино-израильского конфликта

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Китайская соцсеть TikTok удалила 500 тыс. видео и остановила 8 тыс. прямых трансляций, касающихся палестино-израильского конфликта, в рамках борьбы с дезинформацией. Об этом 16 октября сообщает BNN Network cо ссылкой на заявление платформы.

Такая мера носит временный характер и препятствует разжигания ненависти, указывает портал.

Помимо видео были заблокированы ряд хештегов и целых аккаунтов, пропагандирующих насилие. Соцсеть также объявила о наборе модераторов со знанием арабского и иврита для проверки контента, связанного с событиями кризиса на Ближнем Востоке.

Отмечается, что TikTok ведет активное сотрудничество с организациями по проверке фактов, аккредитованными Международной сетью проверки фактов (IFCN). Контент, находящийся на стадии проверки, не попадает в ленту «Для вас». В случае если содержимое ролика вызывает сомнения, то видео помечается как непроверенное, чтобы предостеречь пользователей.

В результате освещения палестино-израильского конфликта со шквалом критики столкнулись и крупные СМИ. Так, штаб-квартиру британской телерадиовещательной компании Би-би-си в Лондоне облили красной краской, обвинив в соучастии в «выработке согласия на оккупационный геноцид палестинцев». А перед этим корпорация подвергалась критике ввиду отказа называть членов палестинского освободительного движения ХАМАС террористами.

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Утром 7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

По последним данным в Израиле погибло более 1,4 тыс. израильтян, 3,5 тыс. — ранены. Между тем в минздраве палестинского анклава сообщили, что число жертв среди палестинцев достигло 2,8 тыс., еще 10,9 тыс. человек пострадали.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

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