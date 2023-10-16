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Эксперт указал на серьезность заявления Ирана о наземной операции Израиля в Газе

Балмасов: Иран сделал предупреждение насчет наземной операции Израиля в Газе
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Фото: ТАСС/EPA/ABIR SULTAN
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Иран в палестино-израильском конфликте, вероятно, будет действовать руками своих прокси. Такое мнение в разговоре с «Известиями» 16 октября выразил эксперт Института Ближнего Востока, эксперт Российского совета по международным делам Сергей Балмасов.

Ранее в парламенте Ирана заявили, что наземная операция Израиля в секторе Газа станет красной линией и чревата «открытием новых фронтов».

По мнению Балмасова, Иран таким образом сделал предупреждение.

«Иран, скорее всего, будет действовать руками своих прокси. Предупреждение действительно серьезное, потому что ракетный арсенал «Хезболлы» от проиранского движения Ливана в разы больше, в разы серьезнее, чем у ХАМАС», — указал эксперт.

Как при этом отметил Балмасов, помимо ливанской группировки «Хезболла» или поддерживаемых Ираном хуситов, другие формирования Ближнего Востока пока вряд ли в состоянии всерьез бросить вызов Израилю.

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Ранее в этот день японский портал Nikkei Asia сообщил, что Израиль стянул около 400 единиц военной техники в район, который граничит с северной частью сектора Газа. Это, как утверждает портал, свидетельствует о подготовке к началу наземной операции.

За день до этого, 15 октября, газета The Times of Israel писала, что командиры бригад и батальонов сухопутных войск Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) были допущены к полетам над территорией сектора Газа для осмотра местности, где планируется проведение наземной операции.

Также корреспондент «Известий» Валентин Трушнин показал технику израильских войск на границе с сектором Газа. По его словам, всё готово к началу наземной операции.

Утром 7 октября палестинское движение ХАМАС начало массированный ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа. Оно также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

Согласно последним данным, с начала палестино-израильского конфликта в секторе Газа погибло 2,8 тыс. палестинцев, еще 10,9 тыс. человек пострадали. В Израиле в результате атак ХАМАС погибло более 1,4 тыс. израильтян, 3,5 тыс. ранены.

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