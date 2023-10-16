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Посол Израиля подтвердил возобновление подачи воды в южную часть сектора Газа

Посол Израиля Бен Цви: Израиль возобновил подачу воды в южную часть Газы
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Ashraf Amra
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Израиль возобновил подачу воды в южную часть сектора Газа. Об этом 16 октября сообщил израильский посол в России Александр Бен Цви.

«В южную часть Газы мы возобновили подачу воды. С утра точно это функционирует», — сообщил Бен Цви ТАСС.

Советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан 15 октября также сообщил, что водоснабжение юга сектора Газа возобновилось. Он подчеркнул, что Вашингтон намерен координировать усилия со своими израильскими партнерами, а также с Египтом, Иорданией и ООН, чтобы гарантировать доступ мирных палестинцев к воде, лекарствам и продовольствию.

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Ранее, 11 октября, жители сектора Газа рассказали «Известиям» о проблемах с водой и электричеством. Один из местных жителей рассказал, что большинство людей эвакуировались из своего жилья к родственникам. Сейчас в каждом доме проживает порядка 50 человек. При этом в регионе сохраняется жаркая погода, а электричества и холодной воды нет.

Утром 7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи». 9 октября израильские власти приняли решение ввести полную блокаду сектора Газа, отключив электричество, воду, а также перекрыв поставки продовольствия и топлива. В последующие дни ЦАХАЛ продолжила наносить удары по сектору Газа.

Согласно последним данным, с начала нового витка палестино-израильского конфликта в результате атак ХАМАС в Израиле погибло более 1,4 тыс. израильтян, 3,5 тыс. ранены. Кроме того, сообщалось о 155 заложниках. Среди палестинцев число жертв достигло 2,8 тыс., еще 10 950 человек пострадали.

Палестинцы хотят вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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