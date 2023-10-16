В Госдуме назвали условие готовности Киева к переговорам с Москвой

Украина будет готова пойти на переговоры с Россией на условиях Москвы в том случае, если Евросоюз пообещает Киеву членство в организации без Крыма и четырех новых российских регионов. Такое мнение первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова высказала в понедельник, 16 октября.

«Мы всегда говорили о том, что готовы к переговорам, и мы будем продолжать это озвучивать. К переговорам не готова Украина. При этом заметьте, что ряд президентов к переговорам призывают [президента Украины Владимира] Зеленского, говоря о том, что они готовы быть посредниками и предоставить свою страну в качестве площадки», — сказала Журова в беседе с Lenta.Ru.

Парламентарий добавила, что на Украине этого не слышат, объясняя позицию тем, что страна не готова к переговорам на условиях, которые предлагает Россия.

«А Россия не принимает условия Украины, хоть мы и готовы идти на переговоры. Понятно, что территории, которые к нам присоединились, «отсоединяться» не будут: это вопрос для нас закрытый», — сказала Журова.

Депутат отметила, что Украина может поддержать мирную инициативу в случае гарантий членства Украины в Евросоюзе.

Журова добавила, что Киев хочет вернуть Крым, а также о четыре других региона.

«Наверное, если Европа или США скажут о том, что они готовы взять Украину в ЕС без этих пяти территорий, то они, может быть, на это (переговоры. — Ред.) согласятся. Надо пообещать Евросоюзу. Если ЕС их вообще там не видит, то я боюсь, что Украина продолжит ставить свои условия», — заключила депутат.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к переговорам с Киевом, если украинская сторона отменит декрет, запрещающий вести мирные переговоры, передает RT.

При этом он напомнил, что в Киеве не желают вести какие-либо переговоры, а Владимир Зеленский издал декрет, запрещающий вести с Россией мирные переговоры, сообщает телеканал «Звезда».