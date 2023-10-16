Две женщины погибли в результате наездов авто в Рязанской области в выходные
В Рязанской области в минувшие выходные зафиксировано сразу два смертельных наезда на пешеходов. В одном из случаев водителем оказалась девочка-подросток, сообщает региональная Госавтоинспекция.
В субботу, 14 октября, на улице Кочки в селе Сысои 17-летняя девочка, управляя легковым ВАЗ-2114, допустила наезд на 58-летнюю местную жительницу, пишет РИА «7 новостей». От полученных травм женщина скончалась на месте.
Как уточняет 62INFO.ru, на следующий день еще один смертельный наезд случился в Рязани. На Михайловском шоссе 21-летний водитель ВАЗ-2109 сбил 54-летнюю жительницу Спасского района. По предварительной информации, женщина пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
По факту дорожно-транспортных происшествий организованы проверки. Все обстоятельства устанавливаются.
12 октября в Рубцовске (Алтайский край) 14-летний мальчик взял ключи от автомобиля Toyota Corona тайком у родственников и сбил 58-летнюю женщину. От полученных травм она погибла.