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Боевое крыло ХАМАС объявило о ракетном ударе по Тель-Авиву

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Фото: REUTERS/Itai Ron
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Боевое крыло радикального движения ХАМАС — бригада «Аль-Кассам» нанесла ракетный удар по Тель-Авиву. Об этом 16 октября сообщило военное крыло организации.

«Бригады «Аль-Кассам» обстреляли Тель-Авив ракетным залпом», — говорится в заявлении военного крыла ХАМАС.

Отмечается, что это стало ответом на нападение Израиля на мирных жителей.

В Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в 16:46 мск появилось сообщение о том, что в Тель-Аиве, центральном Израиле и Иерусалиме звучат сирены. В 17:17 сигнал тревоги повторился.

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Ранее в этот день движение ХАМАС также сообщало об обстреле Тель-Авива другим боевым крылом ХАМАС «Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама». Отмечалось, что обстрел также был ответом на нападение Израиля на мирное население. Местный Седьмой канал сообщал, что в Тель-Авиве раздался сильный взрыв. По его данным, ракета, запущенная из сектора Газа, попала в море, поэтому воздушной тревоги не было. За день до этого, 15 октября, «Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама» также обстреляло Тель Авив, там тоже звучала воздушная тревога. В тот же день день ХАМАС взяло на себя ответственность за ракетный удар по Тель-Авиву.

Утром 7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

К этому моменту с начала нового витка палестино-израильского конфликта в результате атак ХАМАС в Израиле погибло более 1,4 тыс. израильтян, 3,5 тыс. ранены. Кроме того, сообщалось о 155 заложниках. Среди палестинцев достигло 2808, еще 10 950 человек пострадали.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

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